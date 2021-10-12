2021/10/12 | 01:23 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتائب حزب الله تدعو "المقاومة والحشد الشعبي" إلى "الاستعداد": "الانتخابات مثلت أكبر عملية احتيال" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/12 | 01:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتائب حزب الله تدعو "المقاومة والحشد الشعبي" إلى "الاستعداد": "الانتخابات مثلت أكبر عملية احتيال") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتائب حزب الله تدعو "المقاومة والحشد الشعبي" إلى "الاستعداد": "الانتخابات مثلت أكبر عملية احتيال") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).