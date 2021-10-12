الاطار التنسيقي للقوى الشيعية يعلن طعنه بما اعلن من نتائج وعدم قبوله بها

2021/10/12 | 01:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن الاطار التنسيقي للقوى الشيعية طعنه بما اعلن من نتائج وعدم قبوله بها وانه سيتخذ جميع الاجراءات المتاحة لمنع التلاعب باصوات الناخبين.وقال في بيان انه وحرصاً من الاطار التنسيقي على المسار الديمقراطي وصدقيته ولتحقيق موجبات الانتخابات المبكرة التي دعت اليها المرجعية الدينية والتي اكدت على ان تكون حرة امنة ونزيهة ومن اجل تجاوز الشكوك والاشكالات الكبيرة التي رافقت انتخابات ٢٠١٨ وادت الى انسداد سياسي تطور الى احداث مؤسفة عام ٢٠١٩ ومن اجل دعم العملية الديمقراطية ونزاهة الانتخابات قدمنا جميع الملاحظات الفنية الى مفوضية الانتخابات وقد تعهدت المفوضية بمعالجة جميع تلك الاشكالات بخطوات عملية ، ولكنها لم تلتزم بجميع ماتم الاعلان عنه من قبلها من اجراءات قانونية .واكد انه سيطعن بما اعلن من نتائج ولن يقبل بها وانه سيتخذ جميع الاجراءات المتاحة لمنع التلاعب باصوات الناخبين./انتهى

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