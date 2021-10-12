احتيال والتفاف.. أبو علي العسكري يعلق على نتائج الانتخابات

2021/10/12 | 01:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله ابو علي العسكري، الثلاثاء، على نتائج الانتخابات التي اعلنت امس الاثنين، فيما وصفها بانها "احتيال والتفاف"، وفقا لقوله.

ادناه نص تغريدة العسكري على تويتر:

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