الاطار التنسيقي يعلن طعنه بنتائج الانتخابات

2021/10/12 | 01:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن الاطار التنسيقي، الثلاثاء، طعنه بنتائج الانتخابات البرلمانية التي اعلنت امس الاثنين.

وجاء في بيان للاطار التنسيقي، أنه "حرصاً من الاطار التنسيقي على المسار الديمقراطي وصدقيته ولتحقيق موجبات الانتخابات المبكرة التي دعت اليها المرجعية الدينية والتي اكدت على ان تكون حرة امنة ونزيهة ومن اجل تجاوز الشكوك والاشكالات الكبيرة التي رافقت انتخابات ٢٠١٨ وادت الى انسداد سياسي تطور الى احداث مؤسفة عام ٢٠١٩ ومن اجل دعم العملية الديمقراطية ونزاهة الانتخابات قدمنا جميع الملاحظات الفنية الى مفوضية الانتخابات".وأضاف البيان أن "المفوضية تعهدت بمعالجة جميع تلك الاشكالات بخطوات عملية ولكنها لم تلتزم بجميع ماتم الاعلان عنه من قبلها من اجراءات قانونية".وتابع "وبناء على ذلك نعلن طعننا بما اعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الاجراءات المتاحة لمنع التلاعب باصوات الناخبين".

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