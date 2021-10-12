اليمن.. عبوة ناسفة تستهدف سيارة ضباط في حضرموت

2021/10/12 | 01:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، مقتل ثلاثة ضباط من عناصرها، الاثنين، جراء انفجار عبوة ناسفة في مركبتهم، بمديرية سيئون في وادي حضرموت، بعد ساعات من انفجار سيارة مفخّخة في مدينة عدن، استهدفت مسؤولين في الحكومة.

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