العراق.. قوى سياسية خاسرة تعلن الطعن في نتائج الانتخابات

2021/10/12 | 01:48 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوى سياسية خاسرة في الانتخابات العراقية، اليوم الثلاثاء، الطعن في النتائج المعلنة، وقالت قوى قريبة من تحالف "الفتح" إنها ستطعن في النتائج، مؤكدة عدم قبولها بها.

وأضافت أن مفوضية الانتخابات لم تلتزم بالإجراءات القانونية، على حد تعبيرها.

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كتلة الصدر تتصدر

يأتي ذلك، فيما كشفت النتائج الأولية أسماء الكتل الحاصلة على أعلى عدد مقاعد في البرلمان والتي أعلنتها مفوضية الانتخابات خلال التصويتين الخاص والعام.

وبحسب تلك النتائج فإن الكتلة الحاصلة على أعلى عدد مقاعد في البرلمان هي الكتلة الصدرية بواقع 73 مقعداً، تليها كتلة تقدم بـ 38 مقعداً.

كذلك، جاءت كتلة دولة القانون في المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعداً في البرلمان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

مفوضية الانتخابات (فرانس برس)

وكان رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان قال في مؤتمر صحفي، إن المفوضية ستتلقى الطعون خلال ثلاثة أيام.

وأضاف أن نتائج العد والفرز اليدوي كانت مطابقة للإلكتروني في التصويتين الخاص والعام، مشيراً إلى أن المفوضية نشرت النتائج الاولية للانتخابات لجميع المحافظات.

مقاطعة غير مسبوقة

إلى ذلك، اعتبر بعض المراقبين، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، أن مشاركة الناخبين في هذه الانتخابات المبكرة، أتت متدنية، لا بل سجلت نسبة مقاطعة غير مسبوقة.

كما رأوا أن هذا الاستحقاق بالكاد حفّز الناخبين الغاضبين من الفساد المزمن والخدمات العامة المتردية وسيطرة بعض الفصائل المسلحة على المشاركة، معتبرين أن معظم العراقيين فقدوا الأمل من أن يأتي هذا النظام السياسي بأي تغيير قادر على تحسين ظروف حياتهم.

مسؤولو الانتخابات العراقيون يجرون الفرز الإلكتروني للأصوات في مركز اقتراع في مدينة الموصل

يذكر أنه في العام 2018، بلغت نسبة المشاركة 44,52%، وفق الأرقام الرسمية، وهي نسبة اعتبرها البعض مضخمة حينذاك.

أما الانتخابات الحالية فقد دعي إليها قبل موعدها الأساسي بأشهر عدة، بعد أن كان مقررا إجراؤها في 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع عقب الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي في بلد غني بالثروات النفطية، بالإضافة إلى محاصصة الأحزاب، وسطوة بعض الفصائل المسلحة.

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