مقرب من الصدر يرد على الطعن بالنتائج بلهجة

2021/10/12 | 01:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رد جليل النوري المقرب من زعيم التيار الصدر السيد مقتدى الصدر، اليو الثلاثاء، على رفض بعض السياسيين نتائج الانتخابات.

وتناقلت وسائل الإعلام تصريحاً منسوبا للنوري قال فيه: "لا تُتعِبوا أنفسكم، ولا تُضيِّعوا وقتكم بانتظار رسائل الخارج، فالأمرُ حُسِم، والصدر ليس علاوي.#الصدر_المتصدر_ينتصر".

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