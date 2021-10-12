قائمة بالفظائع التي ارتكبتها السلطات الأمريكية 10 - طلال الربيعي

2021/10/12 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي في عام 1941، استخدمت الولايات المتحدة علاقاتها مع الحرس الوطني في بنما، الذي دربته الولايات المتحدة سابقًا، للإطاحة بحكومة بنما في انقلاب أبيض.



طلبت الولايات المتحدة من حكومة بنما السماح لها ببناء أكثر من 130 منشأة عسكرية جديدة داخل وخارج منطقة قناة بنما،Panama Canal Zonehttps://en.wikipedia.org/wiki/ ......





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