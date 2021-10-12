هل سيصبح الانتقال الديمقراطى مثل حجز الدقائق الاخيرة - محمد مهاجر

2021/10/12 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_مهاجر -هنالك عبارة في ثقافتنا السودانية مقابلة لمفهوم حجز التذاكر فى الدقائق الأخيرة وهى ما تعرف بعلوق الشدة, وتطلق على الذى يهمل الأشياء المهمة بما فيها اعلاف الدابة فيتذكره في اللحظات الاخيرة.



وحين يفعل ذلك يقال ان هذا العمل ما هو علوق شدة, أي إعطاء العلف في الوقت الذى تهيأ فيه الأشياء كلها استعدادا للرحيل.



وفى السودان تبقت للمرحلة الانتقالية أشهر قليلة يرجى ان يسلم فيها الحكم لحكومة منتخبة عبر ا ......





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