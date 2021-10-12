2021/10/12 | 02:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

طالب الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله، "فصائل المقاومة" بالاستعداد، وذلك اعتراضاً على نتائج الانتخابات البرلمانية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله "أبو علي العسكري" في بيان تابعه "ناس" بعد منتصف ليل الإثنين على الثلاثاء (12 تشرين الأول 2021) "إن ما حصل في الانتخابات التشريعية يمثل أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي" وذلك بعدما كشفت نتائج الانتخابات تراجع حظوظ بعض الأحزاب.

العسكري أضاف ان "على الحشد الشعبي أن يحزم أمره ويستعد للدفاع عن كيانه المقدس".

ودعا العسكري تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، وقوى الدولة الوطنية، بزعامة عمار الحكيم، والعقد الوطني بزعامة فالح الفياض، وحركة حقوق بزعامة حسين مونس "الذين سُرِقَت جهودهم" إلى "عدم المهادنة".

إقرأ/ي أيضاً: رابط واحد..



نتائج الانتخابات العراقية في جميع المحافظات المعلنة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتائب حزب الله تدعو ’المقاومة’ والحشد الشعبي ’للاستعداد’ احتجاجاً على نتائج الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتائب حزب الله تدعو ’المقاومة’ والحشد الشعبي ’للاستعداد’ احتجاجاً على نتائج الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).