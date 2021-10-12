2021/10/12 | 02:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لموقع "الحرة" التزامها بالقانون والإجراءات اثناء العملية الانتخابية، ردا على ما يسمى بـ"الإطار التنسيقي للقوى الشيعية"، الذي أعلن، رفضه، الثلاثاء، لنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، وأنه "سيتخذ جميعا الإجراءات لمنح التلاعب بأصوات الناخبين".

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