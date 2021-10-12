2021/10/12 | 02:35 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ec9546wLjtc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي-عضو المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات:مطابقة نتائج الانتخابات تم أمام وكلاء الكتل السياسية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي-عضو المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات:مطابقة نتائج الانتخابات تم أمام وكلاء الكتل السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).