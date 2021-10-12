جرحى بهجوم مسلح في التشيك

2021/10/12 | 02:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعاعلنت الشرطة التشيكية، إصابة 6 أشخاص بهجوم مسلح جنوب شرقي البلاد.وقال المتحدث باسم الشرطة التشيكية، ديفيد هالوبكا، انه تم اعتقال رجل في بلدة تيشنوف جنوب شرقي البلاد، عقب مهاجمته أشخاصا بسلاح أبيض في أحد المنازل وجرح 6 أشخاص 5 منهم خطيرة.وقال: أن "الرجل أصاب 6 أشخاص بجراح مختلفة، خمسة من الضحايا في حالة خطيرة، وجميع الجرحى تم نقلهم الى مستشفيات في المركز الإقليمي القريب من برنو".وأضاف: "اعتقلت قوات الأمن والشرطة الرجل".بدورها، أبلغت بلدية تيشنوف سكان المدينة على "فيسبوك"، أنه "بحسب المعلومات المتاحة، وقع الحادث لأسرة تقطن في شارع جونغمان".وفتحت الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.

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