2021/10/12 | 03:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اسراء السامرائي

باشرت وزارة التربية بتهيئة المدارس لاجراء امتحانات الدور الثاني التي ستجري يوم الخميس المقبل الموافق الـ14 من شهر تشرين الاول

الحالي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حيدر فاروق السعدون لـ"الصباح": ان "امتحانات الدور الثاني لمرحلة الثالث المتوسط سيشارك فيها نحو 400 الف طالب وطالبة في بغداد ومحافظات البلاد كافة"، منوها بان "اغلب المدارس مراكز امتحانية، وتم وفقا لذلك تهيئة المدرسين الذين سيتولون عملية المراقبة ضمن تلك المراكز".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخميس المقبل.. امتحانات الدور الثاني للثالث المتوسط ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخميس المقبل.. امتحانات الدور الثاني للثالث المتوسط ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).