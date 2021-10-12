2021/10/12 | 03:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف: الصباح

عدّ زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر انتصار الإصلاح انتصاراً للعراق.

وقال الصدر في كلمة متلفزة مساء أمس الاثنين: "الحمد لله الذي أعزَّ الإصلاح بكتلته الأكبر، كتلة عراقية لا شرقية ولا غربية ، يُضيء نورها من أرض العراق وشعبه وخيراته".

وأضاف، "هذا يومكم يا شعب العراق وفيه انتصر الإصلاح، اليوم هو يوم العراق والعزيمة والثبات ويوم الشعب والدولة"، مشيراً إلى أنَّ "العراق عراق المرجعية والحكماء والعقلاء والوجهاء وسنستنير بأقوالهم وأوامرهم، وسنعمل على توحيد صفوف العشائر ونعطيهم الدور الفاعل في حماية العراق واستقرار أمنه".

وشدد على أنه "لا مكان للفساد والفاسدين في العراق بعد اليوم وسنزيح الفساد بدمائنا إن اقتضت الضرورة، فهلمّوا إلى ورقة إصلاحية، لا تقاسم فيها للسلطة على مصالح الشعب".

ولفت إلى أنَّ "جميع السفارات مرحب بها ما لم تتدخل في الشأن العراقي وتشكيل الحكومة"، مبيناً أنَّ "أيَّ تدخل سيكون لنا رد دبلوماسي، وربما شعبي، فالعراق للعراقيين فقط ولن نسمح بالتدخل على الإطلاق".

ودعا إلى "وجوب حصر السلاح بيد الدولة ومنع استعماله خارج هذا النطاق"، موضحاً أنه "آن للشعب أن يعيش بسلام، بلا احتلال أو إرهاب".



وتعهد زعيم التيار الصدري بأنه "من الآن وصاعداً، لن يكون للحكومة أو الأحزاب أن تتحكم بالأموال والخيرات بل هي للشعب، ونفط الشعب للشعب وسنعمل على رفع مستوى الدينار العراقي ليكون بمصافِ العملات العالمية تدريجيا".

وأشار إلى أنَّ "للإعمار والصناعة والزراعة والتربية والتعليم والصحة قسطاً كبيراً من جهود الخيرين بلا فرق بين محافظة وأخرى إلا من ناحية الحاجة وعدد سكانها وسيكون الشعب في عزة وكرامة في الداخل والخارج والرقيب علينا بعد الله".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الصدر: انتصار الإصلاح انتصار للعراق) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الصدر: انتصار الإصلاح انتصار للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).