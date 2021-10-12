بيل مطلوب في نيوكاسل الإنجليزي

2021/10/12 | 03:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف تقرير صحفي إسباني، عن دخول الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد، قائمة الصفقات المطلوبة في نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "بيل يبدو أنه أحد الصفقات الصيفية لنيوكاسل بجانب أسماء أخرى مثل كيلور نافاس وإيكاردي (ثنائي سان جيرمان) وديلي آلي (توتنهام)".وينتهي عقد بيل مع ريال مدريد في شهر حزيران المقبل، حيث سينضم مجانا إلى صفوف نيوكاسل يونايتد، الذي تم بيعه مؤخرًا للصندوق السعودي للاستثمار.وأضافت الصحيفة: "ريال مدريد ليس لديه نية لتجديد عقد بيل، ويسعى للتخلص من راتبه المرتفع، والذي تعرض لإصابات أكثر مما لعب بقميص الميرنجي".ولعب بيل الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف فريقه السابق توتنهام، ولم يظهر بالمستوى المتوقع، وهذا الموسم بدأ بشكل جيد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد، لكنه أصيب مرة أخرى.

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