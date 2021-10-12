تصفيات مونديال 2022.. خطوة مهمة لمصر وضغوط على الجزائر 

2021/10/12 | 04:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطا المنتخب المصري، خطوة مهمة نحو بلوغ الدور الحاسم عندما جدد فوزه على مضيفه الليبي 3-صفر، الاثنين، في بنغازي في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة ضمن الدور الثاني للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.

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