حاكم تكساس يمنع الشركات من فرض اللقاحات

2021/10/12 | 05:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر حاكم ولاية تكساس الأميركية، غريج أبوت، الاثنين، أمراً تنفيذياً يحظر على جميع كيانات الدولة، بما في ذلك أرباب العمل في القطاع الخاص، فرض شروط تخص اللقاحات، وهو أحدث تصعيد في مقاومة الجمهوريين لتدابير الصحة العامة خلال جائحة كوفيد -19، وفقا لما نقلته شبكة "سي أن أن" الأميركية.

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