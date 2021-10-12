بعد اتهامها بارتكاب مخالفات.. صندوق النقد يجدّد

2021/10/12 | 05:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، مساء الإثنين، أنّه يجدّد "ثقته الكاملة" بمديرته العامة، كريستالينا جورجييفا، في قرار يعني احتفاظها بمنصبها بعد الاتّهامات التي وجّهت إليها بارتكاب مخالفات.

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