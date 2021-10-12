السعودية.. أمن الدولة تنشر فيديو من

2021/10/12 | 06:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو يظهر جانبا من تدريبات للقوات الخاصة في المملكة.

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