الأمم المتحدة تسحب موظفة كبيرة من أثيوبيا بسبب مزاعم

2021/10/12 | 06:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتّحدة، الاثنين، رئيسة بعثتها في إثيوبيا إجازة إدارية بسبب إجرائها مقابلات غير مصرّح بها شكت فيها من تهميشها من قبل رؤسائها واتّهمتهم بالانحياز للمتمرّدين في إقليم تيغراي في شمال البلاد.

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