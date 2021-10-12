تركي آل الشيخ يكشف عن مباراة بين ناديين عالميين عملاقين بموسم الرياض

2021/10/12 | 07:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية عن مباراة تجمع ناديين عالميين من عمالقة الأندية وأشهرها وذلك في موسم الرياض.

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