البحرين تستضيف أول حفل زفاف يهودي منذ أكثر من 50 عاما

2021/10/12 | 07:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن، تزوج الأحد زوجان يهوديان في البحرين، في خطوة وصفها موقع "تايمز أوف إسرائيل" بـ"العلامة الفارقة" للجالية اليهودية في الدولة الخليجية، التي أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل عام 2020.

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