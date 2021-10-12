حزب الله بالعراق عن الانتخابات: أكبر عمل احتيال

2021/10/12 | 07:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف أبوعلي العسكري، القيادي بكتائب حزب الله المدعومة من إيران في العراق، النتائج الأولية بالانتخابات العامة بـ"أكبر عمل احتيال" ضد الشعب العراقي في التاريخ الحديث.

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