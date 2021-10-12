أحاديث ما بعد التقاعد (2). - محمد حسين يونس

2021/10/12 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس نكمل الحديث لو عبئنا مياة محيطات الأرض بالكامل في زجاجات ..



هل تتخيل أعدادها ..إن أعداد النجوم في الكون تقدر بعشرة أضعاف هذا العدد ..



شيء يصل بنا (بقياساتنا ) إلي حافة اللانهائية ..



و لا يمكن إدراكه لمن يعانون من إحتباس فكرهم و جهدهم..في السعي من أجل تأمين لقمة العيش ..فيتجاهلونه .



مرض التمسك و الإرتباط بالرقعة الصغيرة من الأرض التي نعيش عليها ( الوطن ) ..



يشبه وجود طفل صغير قادر علي ا ......





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