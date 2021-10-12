2021/10/12 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صبحي_مبارك_مال_الله أصدر المرصد النيابي العراقي التقرير النهائي للدورة الانتخابية الرابعة للفترة بين 03/09/2018 إلى 07/10/2021 ، حيث عمل عليه فريق من المرصد النيابي في مؤسسة (مدارك ) مبيناً إداء مجلس النواب العراقي للمدة بين 2018-2021 .



تضمن التقرير جلسات المجلس وعمل اللجان والدور التشريعي والرقابي وأهم المخالفات .



والمرصد النيابي العراقي هو أحد مؤسسات منظمات المجتمع المدني .يتألف التقرير من 129 صفحة شملت 1-المقدمة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضوء على نتائج التقرير النهائي حول الدورة الانتخابية الرابعة .(ح1) - صبحي مبارك مال الله) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضوء على نتائج التقرير النهائي حول الدورة الانتخابية الرابعة .(ح1) - صبحي مبارك مال الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).