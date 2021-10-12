صور وفيديوهات مفبركة عن

2021/10/12 | 07:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي عدة صور وفيديوهات حول أوضاع المسلمين في الهند عموما، وإقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان خصوصا، وتبين أن الكثير منها مفبرك، وفقا لخدمة تقصي الحقائق التابعة لفرانس برس.

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