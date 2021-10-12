2021/10/12 | 08:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني صوت آلاف العاملين في مجال الرعاية الصحية في اتحاد “كايزر بيرماننت” في أوريغون وكاليفورنيا الأمريكيتين لصالح دعوة النقابات إلى إضراب بحال فشل المفاوضات حول تحسين الأجور وظروف العمل.وأشار الاتحاد إلى أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الآلاف من العاملين في المستشفيات الأمريكية يدعون للإضراب المركز الخبري الوطني.

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