إطلاق حملة لمساعدة مرضى التهاب المفاصل (الروماتويدي)

2021/10/12 | 08:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأطلقت رابطة صحة العظام والمفاصل العراقية، اليوم الثلاثاء، حملة توعوية على المستوى الوطني تحت شعار "حرر الألم وأطلق الأمل". وذكر بيان للرابطة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "هذه الحملة اطلقت نظراً لكثرة أعداد مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي في العراق ممن لا يحظون بالتشخيص، أو يتم تشخيصهم بطرق غير صحيحة بسبب نقص الوعي بالمرض"، لافتاً الى أن "المبادرة التي يتم إطلاقها بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب المفاصل تهدف إلى زيادة الوعي حول هذا المرض، والأمراض والالتهابات المناعية الذاتية الأخرى في العراق، بما يساعد في نهاية المطاف على تقليل أعداد المرضى، سواء من لم يتم تشخيصهم أو الذين خضعوا لتشخيص خاطئ، ومن ثم مساعدتهم على فهم ظروفهم بشكل أفضل، وتوفير الدعم المناسب لهم".وأضاف البيان أن "القائمين على المبادرة يتطلعون إلى تسليط الضوء على أعراض هذه الأمراض، ونشر الإحصاءات والحقائق الطبية والعلاجات وإتاحتها للشعب العراقي، حيث يعاني الكثيرون أمراضاً مرتبطة بالتهاب المفاصل، ويواجهون في الكثير من الأحيان آلاماً مبرحة بسبب التأخير في حصولهم على العلاجات الصحيحة"، مبينا أن "الطب الحديث حقق قفزة نوعية في توفير العلاجات الفعالة في حالة التزام المرضى بمتابعة أحوالهم مع الأطباء، وأن هذه الحملة تهدف إلى سد فجوة التوعية من خلال إتاحة أفضل الفرص لزيادة التعرف على الأمراض وتشجيع المناقشات العامة حول هذا الموضوع".وقال أستاذ أمراض الروماتيزم بكلية الطب في جامعة بغداد الدكتور نزار عبد اللطيف جاسم حسب البيان إن "التهاب المفاصل الروماتويدي يعد اضطراباً التهابياً مزمناً يصيب بطانة المفاصل، ما يؤدي إلى ظهور ورم مؤلم يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تآكل العظام وتشوه المفاصل.وتوجد أعداد كبيرة من المصابين بالمرض في العراق يصل عددهم إلى 300 ألف مريض"، مؤكداً أن "بعض المرضى يعانون مشاكل نقص التشخيص أو التشخيص الخاطئ بسبب نقص الوعي بالمرض".وتابع أنه: "ومن خلال مبادرة (حرر الألم وأطلق الأمل) زيادة الوعي إزاء أهمية الكشف المبكر عن الأمراض الروماتيزمية، لاسيما وأنها توفر أيضاً فرصة للزيارة والمناقشة مع المتخصصين في هذا المجال وفضلاً عن ذلك، فإننا نشجع على إطلاق المناقشات العامة حول أعراض هذه الأمراض، كوسيلة لنشر الوعي".وأوضح أن "من أهم المحاور التي تقوم عليها الحملة، تشجيع النقاش والحوار بين الأطباء ومرضى التهاب المفاصل الروماتويدي أو الأمراض الروماتيزمية الأخرى، نظراً لخطورتها والحاجة إلى الخبرات المتخصصة لتشخيصها وعلاجها".وأشار الى أن "الرابطة ستطلق حملة على قنوات التواصل الاجتماعي بعنوان "هل تعلم" وستكون موجهة للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية في البلاد، وستشتمل على المعلومات الطبية لتعريف المتابعين ببعض أعراض الأمراض الروماتيزمية وخلفية الإصابة بها، والأمراض التي تتشابه معها من حيث الأعراض".

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