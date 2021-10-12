مرشح يحتفل بخسارته في الانتخابات

2021/10/12 | 08:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ‏احتفل احد المرشحيـن ، بخسارته في نتائج الاقتراع العام للانتخابات بعد حصوله على 300 صوت فقط في الاقتراع العام داخل مدينة اربيل .وسارع المرشح طارق خورشيد ، الى رفع صوره الشخصية ودعايات حملته الانتخابية مع اعلان النتائج الاوليـة للتصويت حيث بادر الى إحراقها قرب احد الطرقات الرئيسـة ومن ثم شوى السمك المسكوف عليها./انتهى5

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