التلوث يهدد السعودية أيضا..

2021/10/12 | 08:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يهدد تسرب النفط من ناقلة صافر في البحر الأحمر 8 ملايين شخص بفقدان إمكانية الوصول إلى المياه الجارية وتدمير مخزون صيد البحر الأحمر اليمني في غضون ثلاثة أسابيع، وذلك بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان".

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