2021/10/12 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عزالدين_بوغانمي المطالبة بعودة البرلمان الذي شكّل الدّرع الدستوري والسياسي لحكم التضامن المافيوزي الخسيس بين الإرهاب والفساد.



ومحاولات الغِشّ والتضليل التي تهدف لإقناع المواطنين بأنّ الديمقراطية تُساوي ذلك البرلمان، هي محاولات لا أخلاقية وستفشل فشلا ذريعًا.



وسيُعزل رُوّادُها شعبيًّا لأنهم ينتمون إلى الماضي.



وليس هؤلاء وحسب.



بل حتّى الأحزاب التي جمّدتها مواقفها الغامضة ممّا حدث يوم 25 جويلية، ونقلتها تلك المواقف ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس تنتصر. - عزالدين بوغانمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس تنتصر. - عزالدين بوغانمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).