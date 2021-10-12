أشبه بفيلم خيال علمي..كندي يوثق اكتشافه لبحيرة صفراء في أبوظبي

2021/10/12 | 08:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للوهلة الأولى قد يبدو هذا المشهد الجوي خارجًا من أحد أفلام الخيال العلمي، إلا أنه يعود لبحيرة ملحية في صحراء أبوظبي، اكتشفها مصور كندي بمحض الصدفة.

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