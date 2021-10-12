2021/10/12 | 08:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينشر موقع NRT عربية، الثلاثاء، قائمة بأسماء أبرز المرشحين الخاسرين في الانتخابات النيابية للعام 2021.

وتضمنت قائمة المرشحين الخاسرين، اسماء شخصيات تسنمت مناصب سابقا من بينها رئاسة مجلس النواب ومناصب وزارية.

وأدناه أسماء أبرز المرشحين الخاسرين:

1.سليم الجبوري

2.عدنان الزرفي

3.مزاحم التميمي

4.خالد العبيدي

5.كاطع نجمان الركابي

6.محمد صاحب الدراجي

7.آلا طالباني

8.سارة اياد علاوي

9.ظافر العاني

10.صلاح الجبوري

11.عبد الامير التعيبان

12.آراس حبيب

13.انسجام الغراوي

14.كاطع نجمان الركابي

15.سلمان الجميلي

16.عدنان درجال

17.بهاء الأعرجي

18.عبد الحسين عبطان

19.هيثم الجبوري

20.محمد الكربولي

21.خلف عبد الصمد

22.أسامة النجيفي

23.قاسم الفهداوي

24.قتيبة الجبوري

25.رشيد العزاوي

26.كاظم الصيادي

27.أحمد الجبوري

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