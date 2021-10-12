الصحة العراقية: لا نستبعد حدوث موجة رابعة من كورونا.. قد تكون أشد من سابقتها

2021/10/12 | 08:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحية والبيئة العراقية، الثلاثاء، نسبة الملقحين بالجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فيما لم تستبعد دخول البلاد في موجة رابعة من الفيروس نهاية العام الحالي أو بداية 2022.

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وقالت عضو الفريق الإعلامي الطبي لوزارة الصحة ربى فلاح حسن في تصريح للصحفية الرسمية تابعه "ناس"، (12 تشرين الأول 2021): إن "الخبراء والمتخصصين في دائرة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية يتابعون الموقف الوبائي، وخروج العراق من مرحلة الخطر بالنسبة للموجة الثالثة نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذلها الملاكات الطبية ونشر التوعية والاقبال على منافذ التلقيح، إلى جانب وصول شحنات من اللقاحات".

وذكرت، أنَّ "نسبة الملقحين كجرعة اولى من الفئات المستهدفة من اعمار 18 عاما فما فوق وصلت إلى 21 %، وخطة الوزارة رفع العدد إلى 20 مليون ملقح حتى نهاية العام الحالي، وهذا يعتمد على إقبال المواطنين على أخذ اللقاح والتزام الشركات المنتجة بتجهيزه".

ولفتت إلى أنه "وفقا للمعطيات الوبائية والمؤشرات العلمية لا نستبعد حدوث موجة وبائية اخرى بسبب عدم انحسار الوباء عالميا مع وجود التحورات والطفرات الجينية التي تؤدي إلى ظهور سلالات جديدة بين مدة واخرى، قد تكون اشد من سابقتها، واغلب الدول ما زالت تعاني من زيادة في اعداد المصابين نتيجة عدم وصول اللقاحات اليها بكميات كافية".

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