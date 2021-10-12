2021/10/12 | 08:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني لم تستبعد وزارة الصحة دخول العراق بموجة رابـعـة لفيروس كورونا نهاية العام الحالي او بداية عام 2022.وقـالـت عـضـو الـفـريـق الاعـلامـي الطبي للوزارة ربــــى فــــلاح في تصريح صحفي ان “الـخـبـراء والمتخصصين في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تحذر من موجة وبائية أشد من سابقتها المركز الخبري الوطني.

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