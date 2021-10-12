2021/10/12 | 08:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، فتح الجامعات أبوابها للطلبة ضمن العام الدراسي الجديد (2021 – 2022)، وسط اجراءات وقائية مشددة، بينما أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنَّ الدوام سيكون حضوريا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تعلن بدء العام الدراسي الجديد وتهيب بهيئاتها التفاعل معه المركز الخبري الوطني.

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