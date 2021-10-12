توجيه من التعليم مع بدء العام الدراسي الجديد

2021/10/12 | 09:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، الجامعات والكليات الحكومية والأهلية وإداراتها وهيئاتها التدريسية، بالتفاعل المسؤول والعالي مع العام الدراسي الجديد والاهتمام ببرامج الدراسات الأولية التي تتوزع على جميع مجالاتها الأكاديمية.

وقالت دائرة العلاقات والإعلام في بيان اليوم، (12 تشرين الاول 2021)، انه "التزاما بالتقويم الجامعي للعام الدراسي 2022/2021 تهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات والكليات الحكومية والأهلية وإداراتها وهيئاتها التدريسية التفاعل المسؤول والعالي مع العام الدراسي الجديد والاهتمام ببرامج الدراسات الأولية التي تتوزع على جميع مجالاتها الأكاديمية".

وأضاف البيان، "وتعزيزا لارتباط تخصصاتها بخدمة المجتمع ومسارات التنمية فإن وزارة التعليم حريصة كل الحرص على توظيف الإمكانات المتاحة لاستقبال أبنائها الطلبة وتحقيق أهدافها على مستوى الخدمات التعليمية والأساليب المعتمدة التي تقتضيها طبيعة وفلسفة البرامج العلمية في ضوء آليات الدوام التي أقرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وتابع، انه "وانطلاقا من خصوصية هذا العام الدراسي في إدارة المستجدات والانفتاح على العالم فإن الجامعات العراقية تمتلك وضوحا ورؤية في توفير بيئة إيجابية للتحصيل العلمي ومرونة إجرائية تراعي المتطلبات الجامعية وتستوعب المتغيرات بهدف تكييف حالاتها وتوظيف معطياتها في مصلحة الأداء المؤسسي والتطوير الأكاديمي".

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