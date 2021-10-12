2021/10/12 | 09:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء ، احصاءات رسمية لنسب المشاركة واعداد الناخبين والمصوتيـن في جميع المحافظات خلال الاقتراعين الخاص والاقتراع العام للعملية الانتخابية ، كما اعدتها مفوضية الانتخابات ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احصاءات رسميـة لنسب المشاركة واعداد الناخبين والمصوتين في جميع المحافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احصاءات رسميـة لنسب المشاركة واعداد الناخبين والمصوتين في جميع المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).