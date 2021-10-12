التعليم تهيب بجامعاتها وهيئاتها التدريسية التفاعل المسؤول مع العام الدراسي الجديد

2021/10/12 | 09:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اهابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات والكليات الحكومية والأهلية وإداراتها وهيئاتها التدريسية التفاعل المسؤول والعالي مع العام الدراسي الجديد والاهتمام ببرامج الدراسات الأولية التي تتوزع على جميع مجالاتها الأكاديمية.وقالت الوزارة في بيان انه :و تعزيزا لارتباط تخصصاتها بخدمة المجتمع ومسارات التنمية فإنها حريصة كل الحرص على توظيف الإمكانات المتاحة لاستقبال أبنائها الطلبة وتحقيق أهدافها على مستوى الخدمات التعليمية والأساليب المعتمدة التي تقتضيها طبيعة وفلسفة البرامج العلمية في ضوء آليات الدوام التي أقرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.واضافت انه: وانطلاقا من خصوصية هذا العام الدراسي في إدارة المستجدات والانفتاح على العالم فإن الجامعات العراقية تمتلك وضوحا ورؤية في توفير بيئة إيجابية للتحصيل العلمي ومرونة إجرائية تراعي المتطلبات الجامعية وتستوعب المتغيرات بهدف تكييف حالاتها وتوظيف معطياتها في مصلحة الأداء المؤسسي والتطوير الأكاديمي./انتهى3

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