الكويت.. ترقب لإقرار قبول النساء بالجيش ووزير الدفاع يكشف التفاصيل

2021/10/12 | 09:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حمد جابر العلي، إلى إصدار قرار بشأن قبول انخراط المرأة الكويتية في السلك العسكري بالجيش الكويتي ضمن منتسبي القوات المسلحة، الثلاثاء، بحسب صحيفة "القبس".

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