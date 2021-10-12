وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي في بلغراد

2021/10/12 | 09:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، الثلاثاء، مع نظيره التركي مولود أوغلو، في العاصمة بلغراد سبل تسهيل دخول العراقيين الى أنقرة.

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وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (12 تشرين الأول 2021)، إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين يلتقي نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو ، في العاصمة الصربيّة بلغراد، على هامش مُشاركته في اجتماع مجموعة دول حركة عدم الانحياز والاحتفال بالذكرى الـ60 لعقد المُؤتمر الأول للحركة".

ودعا حسين، إلى "تخفيف قيود السفر وتسهيل منح سمات الدخول للمواطنين العراقيين الراغبين في زيارة أنقرة".

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