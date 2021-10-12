القبض على متهمين بتزوير سند عقاري بقيمة 600 الف دولار في بغداد

2021/10/12 | 09:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين أثنين بتزوير سند عقاري بقيمة ٦٠٠ الف دولار في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد / مكتب مكافحة إجرام المنصور التابع لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة تمكنت من القاء القبض على متهمين أثنين لقيامهم بتزوير سند عقاري بقيمة (٦٠٠) ألف دولار أمريكي ضمن منطقة المنصور"، مشيرة الى انه "تم تدوين أقوالهم وتوقيفهم وفق أحكام المادة ٢٩٨ ، ٢٨٩ من قانون العقوبات ".

وأضافت الوكالة، ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد نفذت أوامر قبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحلات تجارية ودراجات نارية ودراجات التك تك وضبط عجلات مطلوبة ومتهمين آخرين مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة اجرام بغداد ضمن جانبي الكرخ والرصافة".ولفت الى، انه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية اصوليا بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

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