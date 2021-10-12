2021/10/12 | 09:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات والهيئات التدريسية الى التفاعل المسؤول مع العام الدراسي الجديد.وجاء في بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “التزاما بالتقويم الجامعي للعام الدراسي 2022/2021 تهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات والكليات الحكومية والأهلية وإداراتها وهيئاتها التدريسية التفاعل المسؤول والعالي مع العام الدراسي …

ظهرت المقالة التعليم تدعو الجامعات والهيئات التدريسية الى التفاعل المسؤول مع العام الدراسي الجديد أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تدعو الجامعات والهيئات التدريسية الى التفاعل المسؤول مع العام الدراسي الجديد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تدعو الجامعات والهيئات التدريسية الى التفاعل المسؤول مع العام الدراسي الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).