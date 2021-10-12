البرهان يطالب بحل الحكومة للخروج من أزمة السودان

2021/10/12 | 09:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشترط رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة للخروج من الأزمة السياسية والتشريعية التي تشهدها البلاد.وحسب صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم الثلاثاء، قال البرهان في خطاب لعسكريين في الخرطوم أمس، إن أي حلول للوضع السياسي الراهن في البلاد، لن تمر إلا بعد “حل الحكومة”، مضيفاً “ليست هناك حلول للوضع الراهن إلا بحل الحكومه الحالية، وتوسعة قاعدة الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية”.

وأوضح البرهان أن المدنيين يتواصلون مع المكون العسكري في مجلس السيادة، منذ اندلاع الأزمة لاستمرار الشراكة بينهما ولكن “المكون العسكري رفض كل المحاولات لاستمرار الشراكة بشكلها السابق، واشترط توسيع قاعدة الأحزاب لتشمل الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني الذي حكم البلاد ثلاثين عاماً برئاسة عمر البشير”.

لكن إعلام مجلس السيادة الانتقالي، خفف لهجة البرهان الحادة، وقال في نشرة وزعها على الصحافيين عبر وسائط التواصل الاجتماعي، إن البرهان جدد تأكيد الحرص على التوافق الوطني وتوسيع قاعدة المشاركة، بإشراك القوى الثورية والوطنية كافة، مستثنياً من ذلك حزب المؤتمر الوطني.

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