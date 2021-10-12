2021/10/12 | 09:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لتزيد المكاسب التي تغذيها انتعاش الطلب العالمي الذي يسهم في نقص الطاقة في الاقتصادات من أوروبا إلى دول أخرى في اسيا.

وارتفع خام برنت 19 سنتا أو 0.23 بالمئة إلى 83.84 دولار امريكي للبرميل في الساعة 05:11 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس أعلى مستوياته في ثلاث سنوات يوم الاثنين في طريقه إلى ارتفاع 1.5 بالمئة.

وارتفع سعر النفط الأمريكي 14 سنتا أو 0.17 بالمئة إلى 80.66 دولاراً للبرميل بعد أن ارتفع أيضا 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة التي وصل فيها إلى أعلى مستوى في نحو سبع سنوات.

وارتفعت أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة، مدفوعة بنقص الطاقة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.



كما أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي يشجع مولدات الطاقة على استبدال الوقود الأنظف بالنفط.

وقدّر المحللون أن التحول إلى النفط من الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة قد يعزز الطلب على النفط الخام بما يتراوح بين 250 ألفًا و 750 ألف برميل يوميًا.

وأبلغت قطر ، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، العملاء يوم امس الاثنين أنها غير قادرة على المساعدة في إزالة شرارة أسعار الطاقة وإمداد السوق بمزيد من الوقود.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار النفط ترتفع.. وتحوم قرب الـ84 دولارًا للبرميل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار النفط ترتفع.. وتحوم قرب الـ84 دولارًا للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).