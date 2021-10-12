شبكات الجيل الخامس

2021/10/12 | 09:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت عدة شركات في عالم صناعة السيارات بإدخال تقنيات الاتصال عبر شبكة الجيل الخامس (5 جي)، لاستخدامها في خدمات تتعلق بالسائقين والمركبات.

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