2021/10/12 | 10:09 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدور الثاني.. التربية تنشر نتائج امتحانات السادس الابتدائي لتربية الكرخ الثانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/12 | 10:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدور الثاني.. التربية تنشر نتائج امتحانات السادس الابتدائي لتربية الكرخ الثانية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدور الثاني.. التربية تنشر نتائج امتحانات السادس الابتدائي لتربية الكرخ الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).