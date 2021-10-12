الامم المتحدة تؤكد دعمها الكامل لحكومة العراق الجديدة وشعبه

2021/10/12 | 10:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الأمم المتحدة، بياناً بشأن الانتخابات النيابية العراقية، فيما أكدت دعمها الكامل لحكومة العراق وشعبه.وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام يثني على العراقيين لتصميمهم على إسماع صوتهم عبر صناديق الاقتراع.ونوه إلى … Readmore

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