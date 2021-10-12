الكاظمي يهنأ الفائزين في الانتخابات والقوى السياسية: اتمنى ان يكون مجلس عمل وبناء ودعم للدولة

2021/10/12 | 10:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمنى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن يكون مجلس النواب المقبل مجلس عمل وبناء ودعم للدولة.وقدم الكاظمي في تغريدة على تويتر التهنئة الخالصة لكل الأخوات والأخوة النواب الفائزين في الانتخابات، كما هنأ القوى السياسية التي ستشكل مجلس النواب المقبل، … Readmore

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